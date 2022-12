Bologna | obiettivo Beruatto per la fascia sinistra

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ilè interessato ad acquistare Pietro, terzino sinistro del Pisa cresciuto nella Juventus Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Pietrodel Pisa sarebbe in cima alla lista dei desideri delper il mercato di gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Sartori ha visionato più volte il terzino sinistro nella prima parte di stagione. In estate anche la Lazio si era mostrata interessata. Il club rossoblù, per anticipare la concorrenza, vorrebbe quindi portalo al più presto in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Bologna è al lavoto per trovare un terzino nel prossimo mercato di riparazione. Doig, scozzese del Verona, resta sempre il favorito per la ...