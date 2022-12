Bologna al lavoro per irrobustire la linea sinistra di difesa | piace Beruatto

Italia Oggi

Ilè fortemente interessato a portare al Dall'Ara Pietro Beruatto, terzino sinistro figlio d'... Il ds rossoblù Sartori è alper accontentare mister Thiago ...Si è svolta lunedì 12 dicembre al Teatro Arena del Sole di, la cerimonia di assegnazione ... Non viene tenuto inoltre in conto ildi formazione del pubblico e di un tessuto relazionale ... Bologna: riqualificazione del Parco del Dopo Lavoro Ferroviario - ItaliaOggi.it E' on line da oggi la nuova mappa tridimensionale di Bologna, realizzata dal Comune, per poter navigare la città anche in 3D ...I cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito e alla profilazione dell'utente per fini statistici. Proseguendo nella navigazione o chiudendo questa finestra, presti il tuo consenso all'in ...