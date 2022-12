La Stampa

... in contrasto con'art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. La norma sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023,'...... i bonus per leelettriche e del gas;'anticipo della ... Mentre il nuovo governo sta cominciando una prevedibile... Bollette, l’offensiva Antitrust sul mercato libero: nel mirino Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie