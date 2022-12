Today.it

...richiedono intubazione e ventilazione meccanica per queste infezioni respiratorie sono uno o... lldi 2 anni, trasportato a Genova da un'altra regione, è stabile e sta progressivamente ...Gli operanti hanno così proceduto a denunciare il 26enne per detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente e, in concorso con igenitori, per lesioni. Fortunatamente il bambino, benché ... Bimbo di due anni ingerisce un pezzo di hashish e finisce in ospedale Il piccolo, ricoverato in ospedale, non è grave. Nei guai anche l'amico della coppia che aveva portato la droga in casa ...di En.Ber. Un bambino di due anni è finito al pronto soccorso per aver mangiato un pezzo di hashish. L’episodio è avvenuto a Perugia. Sono stati denunciati entrambi i genitori per lesioni; dall’accusa ...