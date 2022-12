Biathlon | nove azzurri convocati per la tappa di Annecy Le Grand Bornand | assente Hofer

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocatoatletiin vista della terzadi Coppa del Mondo di, in programma ad/Le(Francia) da giovedì 15 a domenica 18 dicembre. Le ragazze scelte dal dt sono Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Rebecca Passler mentre tra gli uomini ci saranno Didier Bionaz, David Zingerle, Daniele Fauner e Tommaso Giacomel.Lukas, che tornerà a diposizione soltanto dopo la pausa natalizia. Sul tracciato francese sono previste sprint, pursuit e mass start. L’Italia ha ottenuto due podi in questa, il secondo posto nella mass start di Wierer nel 2019 e il terzo di ...

La classifica generale della Coppa del Mondo 2022/2023 diaggiornata dopo l' inseguimento maschile di Hochfilzen (Austria) . Altra vittoria per il ... mentre guadagna belposizioni un ...Domenica sarà la sesta gara ingiorni, è come se fossimo al Tour de Ski e punto a essere ... Festa anche nel, con il secondo posto di Lisa Vittozzi nella sprint di Kontiolahti. L'azzurra, ...La classifica generale della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon aggiornata dopo l'inseguimento maschile ... Entra in Top 10 Fillon Maillet, mentre guadagna bel nove posizioni un super Tommaso ...