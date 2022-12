Bestemmia-record al GF Vip | Riccardo Fogli | il video che lo inchioda | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022)ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip sul finire della puntata di ieri, lunedì 12 dicembre. Il cantautore si è subito reso protagonista di un simpatico siparietto, dato che al momento dell'ingresso non è riuscito ad esibirsi come preventivato a causa di una chitarra scordata. Poco male, perchéè stato accolto comunque con calore dagli altri concorrenti del reality. La mattina dopo il suo ingresso,si è però lasciato sfuggire qualche parola di troppo e addirittura rischia la squalifica per una presunta. Sicuramente il GF Vip farà tutti i controlli del caso, anche se ilche è diventato sui social è abbastanza chiaro: sarebbe una beffa incredibile per, che di certo non aveva alcuna intenzione ...