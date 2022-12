Belen Rodriguez | lei e Luna Marì stanno male | “Una brutta influenza”

Non sono ore facili pere la sua piccola Luna Marì alle prese con l'influenza australiana Ieri la showgirl argentina ha postato un video in cui entrambe appaiano molto provate, ma fortunatamente in via di ...Quest'oggie Orietta Berti hanno dato ai telespettatori, 13 dicembre, una grande prova di stakanovismo . Entrambe, infatti, hanno accettato di andare a lavorare in condizioni non esattamente ...Sembra che possa saltare la presenza di Belen Rodriguez nella prossima puntata de Le Iene, programma che vede la showgirl argentina e Teo Mammucari al ...Anche Le Iene con la trasmissione di stasera in tv , martedì 13 dicembre , sono arrivate all'ultima puntata del 2022. Come sempre ...