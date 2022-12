Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì alle prese con una brutta influenza | “Proteggete i vostri bambini”

(Di martedì 13 dicembre 2022)e lacon unaAnchee lasonocon lache circola in questi giorni e che sta costringendo milioni di italiani a letto. A comunicarlo è stata la stessa showgirl argentina che ha spiegato ai follower il perché della sua assenza dai social negli ultimi giorni. “Ciao a tutti, io eci siamo beccate unae stiamo cercando di tornare in sesto” ha scritto la conduttrice de Le Iene sulle stories del suo ...

e Luna Marì si sono presi una bella influenza che le ha messe ko, costringendo la presentatrice argentina ad assentarsi da Instagram per alcuni giorni, nella speranza di poter ...Adessoe la figlia Luna Mariè hanno fatto un annuncio che ha spiazzato i fan. 'Non stanno bene' Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionalegià negli scorsi giorni aveva ...Belen Rodriguez sparisce dai radar e i fan si allarmano. La showgirl argentina spiega cosa è successo, c’entra la figlia Luna Marì. Belen Rodriguez e Luna Marì si sono presi una bella influenza che le ...L'Influenza australiana, che sta registrando record di casi in tutta Italia, ha colpito pure Belen. La showgirl argentina ha fatto sapere sui social di essersi beccata una brutta influenza, ...