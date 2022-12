Belen e sua figlia con la variante australiana | la raccomandazione agli altri genitori

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 dicembre 2022)Rodriguez e suaLuna stanno male da giorni, bloccate a casa, a letto, con l’influenza ma la showgirl e conduttrice racconta che è davvero dura. Crede di avere beccato lae come lei la sua bambina. In più videoracconta come sta, che questa influenza è davvero pesante, fa una. Non è certa si tratti dellama in base ai sintomi che hanno lei e suale restano pochi dubbi. Sta facendo di tutto ovviamente per rimettersi in sesto il prima possibile, ha un impegno importante in tv, Teo Mammuccari l’attende a Le Iene. Ringrazia tutti per l’affetto che sta ricevendo anche in questo caso, come ...