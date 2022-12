Belen e la figlia Luna Marì hanno l’influenza australiana | ecco come stanno | ‘Tostissima’

(Di martedì 13 dicembre 2022)e suapreso. Il virus sta registrando diversi casi in Italia ed ha colpito anche l’influencer argentina. A comunicarlo via social è la stessa showgirl: ‘Ciao a tutt*! Io eci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di tornare in sesto!’ Antonino Spinalbese al GF VIP: chi è, età, lavoro, vita privata,, fidanzata, foto, Instagramdopo aver presoAttualmente le condizioni di salute dinon sono ottimali ma nonostante questo la donna teneva a ...

Stile e Trend Fanpage

Insieme a lei, pare che anche ladella conduttrice, Luna Marì , abbia contratto il virus influenzale.Rodriguez: come sta oggi La moglie di Stefano De Martino (non hanno mai divorziato) ...Con la coppia abita anche la piccola Luna Marì, lacheha avuto insieme al suo ex, Antonino Spinalbese . A quanto pare Stefano è riuscito ad instaurare un buon rapporto con la bambina, ... Luna Marì veste griffata, la figlia di Belén dà il via all'inverno col maglione orsetto Belen Rodriguez è stata colpita dall' influenza australiana, che da settimane ha messo ko tanti italiani. Nele scorse ore la showgirl argentina ha raccontato tramite alcune Instagram stories di non st ...Belen Rodriguez ha fatto sapere ai fan dei social che lei e sua figlia Luna Marì sarebbero tate colpite da una brutta influenza.