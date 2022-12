Belen con l' influenza australiana | ammalata anche Luna Marì | ' È tostissima | proteggete i vostri bambini | gli ospedali sono affollati'

PASSIONEtecnologica.IT

La festa nelle storiese Stefano De Martino, fuga d'amore in montagna: una vacanzai fiocchi... di neve Cosa ha dettoha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute che ...la coppia abita anche la piccola Luna Marì, la figlia cheha avuto insieme al suo ex, Antonino Spinalbese . A quanto pare Stefano è riuscito ad instaurare un buon rapportola bambina, ... Belen Rodriguez arresa alle domande confessa: “Si sono una tr**a” Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Influenza australiana, che sta registrando record di casi in tutta Italia, ha colpito pure Belen. La showgirl argentina ha fatto sapere sui social di essersi beccata una brutta influenza, e insieme a ...