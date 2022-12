Bayonetta | Hideki Kamiya promette che la serie non finirà mai

(Di martedì 13 dicembre 2022), creatore e direttore creativo di, ha promesso di non lasciare mai che lafinisca durante una recente intervista con IGN Japan.chiede inoltre ai fans di credere in questo sentimento e che lui non tradirà mai il suo pubblico poichè è il primo ad amare il personaggio. Nel suo cuore,ritiene impossibile che lafinisca, e questo perché ha sempre tante altre storie pronte da raccontare, non solo attraverso sequel diretti ma anche mediante giochi spin-off. Infatti, ha già un’idea di gioco per una delle amiche più care di, Jeanne, nota per vestire i panni dell’eroina “Cutie J”; inoltrevuole altresì estendere laprincipale fino al nono titolo. Detto ...

... il suddetto Origins che si è mostrato a sorpresa durante i The Game Awards 2022 nel mare di annunci , ma secondoKamiya c'è di più. Il designer nipponico, che già aveva menzionato4 ...Ebbene sì nonostante3 sia passato agli archivi poco più di un mese fa, la software hosue diKamiya e soci è già pronta a continuare la storia di Cereza conOrigins Cereza &... Hideki Kamiya chiede ai fan di credere nel futuro di Bayonetta Hideki Kamiya è innamorato di Bayonetta: il game director nipponico vuole raccontare altre storie riguardanti la Strega di Umbra.Hideki Kamiya has stated that he never intends to end the Bayonetta series as he has an unlimited amount of stories he wishes to tell.