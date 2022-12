Battaglia di civiltà | contrastare  lo spreco alimentare L' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) In questo periodo di Feste, tra cenoni e pranzi con amici e in famiglia è importante parlare di un tema troppo spesso ignorato, quello dello. Mentre la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico, lascia l'amaro in bocca leggere i risultati del report firmato McKinsey. Secondo lo studio, il cibo perduto o sprecato in un anno raggiunge i 620 miliardi di euro, tra il 33% e il 40% di quanto viene complessivamente prodotto. Circa la metà di questi sprechi, afferma il rapporto, avviene a monte della filiera: durante la raccolta, in fase di movimentazione e stoccaggio post-raccolta, o in fase di lavorazione. Anche gli effetti secondari legati alloe perdita di cibo sono allarmanti: il consumo di acqua connesso a questo fenomeno è pari a circa un quarto delle riserve mondiali di acqua dolce, mentre le relative ...