“Basta | vi prego” Katia Ricciarelli torna al GF Vip ed è caos | è successo sotto gli occhi di tutti

Leggi su tuttivip

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una sola cerimonia non potevare per una coppia come la loro, soprattutto perché la proposta dello sposo Alessandro Rossi a Francesca Cipriani avvenne proprio a Cinecittà,glidi tutta l’Italia. E perciò avevano scelto Alfonso Signorini come testimone. Peccato non sia andato. Ma si è fatto perdonare invitandoli nella 22esima puntata del GF Vip 7 con tanto dial microfono soltanto per loro. Non che gli abbia dato buca all’altare, come alcuni presenti al matrimonio avevano temuto. Dopo Alfonso Signorini, attraverso le pagine del suo settimanale Chi, ha spiegato di aver avvertito Francesca Cipriani e il suo Alessandro Rossi quindici giorni prima. A quanto pare aveva un impegno professionale inderogabile e al suo posto è accorso Giucas Casella. Ora il suo regalo di ...