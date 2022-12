Basketball Champions League 2022 23 | sconfitta per Sassari | Digione vince 72-85

Leggi su sportface

(Di martedì 13 dicembre 2022) 72-85 nel match tra Dinamo BDSe Jda Bourgogne Dijon, partita valida per la quinta giornata di/23. Grande vittoria dunque peral Palaserradimigni, che permette agli ospiti di salire a quota 8 punti nel gruppo G. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partitaprova a partire forte, imponendo agli avversari un ritmo elevato in campo. I sardi infatti, trascinati da Stephens e Bendzius, tentano più volte la fuga nel punteggio, senza però riuscirci con grandi risultati. Gli ospiti infatti, soprattutto grazie alle triple di Holston, rimangono a contatto per tutto il periodo, senza mai staccarsi moltissimo da. Il primo quarto si conclude così sul punteggio di 26-22. Nel secondo ...