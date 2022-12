Basket | Eurolega 2022 2023 | Olimpia ancora ko | al Mediolanum Forum vince il Maccabi Tel Aviv

(Di martedì 13 dicembre 2022) Continua l’incuboper l’Milano. Nella tredicesima giornata, i ragazzi di coach Ettore Messina si sono arresi alcontro ilTel, che ha avuto la meglio sul 71-77. Si tratta della nona sconfitta consecutiva in Europa per l’, fischiata al termine del match dai sostenitori presenti al. Brown miglior marcatore con 20 punti, seguito da Baron con 18. PROGRAMMA TV 13^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE Parte bene ilnel primo quarto. Tripla di Brown in apertura e allungo sul 4-10 con Nebo, ma Luwawu-Cabarrot pareggia su 12-12 e allunga sul 16-14. Nuovo equilibrio sul 16-16 con Sorkin e altro allungo Milano sul 21-16, ma una tripla di Martin ...

Massima fiducia di Pantaleo Dell'Orco, presidente del club, sul lavoro di coach Messina, nonostante le otto sconfitte consecutive nelle ultime otto partite in EuroLeague.