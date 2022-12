Basket | Danilo Gallinari | “Più avanti del previsto nella riabilitazione A Boston tutti hanno in mente solo il titolo”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Mentre i suoiCeltics proseguono nel loro ottimo avvio di stagione (nonostante le due ultime sconfitte nel viaggio ad Ovest contro Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, sono 21-7 e primiEastern Conference)è sempre più determinato nel recupero dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha fermato nel corso dell’estate poco prima degli Europei e lo sta costringendo ai box ormai da mesi. Il nativo di Sant’Angelo Lodigiano ha raccontato come sta proseguendo il suo lavoro ai microfoni di Sky Sport partendo da un punto ben preciso: “Laprocede bene, sincerasono molto contento di come stanno andando le cose. Anzi, sembra tutto più veloce del. Se potrò tornare in campo già nel corso di questa stagione? ...

