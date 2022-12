Basket | Champions League 2022-2023 | Sassari perde contro il Digione nella penultima giornata | qualificazione a forte rischio

(Di martedì 13 dicembre 2022) Niente da fare perquintadella fase a gironi delladi. Al Palaserradimigni i ragazzi di Piero Bucchi perdonoilper 85-72 e ora rischiano seriamente l’eliminazione dalla competizione europea. La squadra sarda si trova attualmente in ultima posizione nel gruppo G e per andare ai play-in dovrà necessariamente vincere l’ultima sfida del gironela capolista Unicaja e sperare in una sconfitta del PAOKil. Dopo un inizio di grande equilibrio,prova ad allungare con la tripla di Kruslin che vale il +5 (12-7). Gli ospiti però non abbassano l’attenzione e ...

72 - 85 nel match tra Dinamo BDS Sassari e Jda Bourgogne Dijon , partita valida per la quinta giornata di BasketballLeague 2022/23. Grande vittoria dunque per Digione al Palaserradimigni, che permette agli ospiti di salire a quota 8 punti nel gruppo G. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Sassari - Digione , sfida valida come quinta giornata dellaLeague 2022/2023 di. Sfida importante se non quasi decisiva per la formazione allenata da coach Bucchi, che ha la necessità di vincere contro i francesi per fare un deciso passo ...Lega Basket Serie A - Basketball Champions League, round 5 tra Banco di Sardegna Sassari e JDA Dijon Regular Season A 2022 BCL, al Banco di Sardegna Sassari non basta Jamal Jones: Dijon sbanca il Pala ...