Avatar 2 | Cameron | “Il peggior modello di business della storia del cinema”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Per l’attesissimo2 servirebbe un miracolo al box office per non mandare in rovina la Disney. Jamesdi miracoli ne sa qualcosa, visti i due record colossali cone Titanic! Ma ora il regista, in riferimento ad: La Via dell’Acqua, parla del “didel“. Cosa vorrà dire?: La Via dell’Acqua, il sequel dopo 13 anni Come si sa, Jamese la Disney sono alla fine di un percorso decennale e di un piano che sembrerebbe suicida, con un sequel in arrivo dopo 13 anni dal primo film, e per giunta senza la novità che ha trasformatonel più grande successo...

... dal 2021 Vuoi vivere 10 anni in più Devi seguire queste cinque regole Articoli più letti2 : serve un miracolo al box office per non mandare in rovina la Disney. Per Jamessarebbe il ...Articoli più letti2 : serve un miracolo al box office per non mandare in rovina la Disney. Per Jamessarebbe il terzo di JAVI SÁNCHEZ Harry e Meghan e il loro ricevimento di nozze ...I Golden Globes si avvicinano. I prestigiosi premi che ogni anno vengono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, ovvero l'associazione della stampa estera a Hollywood, andranno in scena i ...James Cameron ha il Covid e non sarà di persona alla prima del suo nuovo film 'Avatar: The Way of Water' a Los Angeles. "Sta bene e ha fatto un test di routine: continuerà a rispettare i suoi appuntam ...