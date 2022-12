Attilio Romita piange e si dispera dopo la lettera di Mimmuzza eppure non pensa di lasciare il GF VIP

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 dicembre 2022) La donna della tua vita ti sta mandando unadi quel genere, un messaggio di quel genere e tu piangi e ti disperi ma non prendi nin considerazione la possibilità diil gioco per correre da lei e chiarire tutto? C’è qualcosa che non va. Nel corso della puntata del Grande Fratello VIp 7 del 12 dicembre,ha ricevuto unamolto dura da parte della sua compagna, Mimma Fusco. Parole che lo hanno fatto riflettere e che lo hanno messo in crisi. Ha pianto, consolato dai suoi compagni, dicendo di aver messo insieme in una settimana, diverse figuracce e di aver detto una serie di cose stupide di cui si pente. Mai era scivolato, a suo dire, in quasi tre mesi, come è successo nell’ultima settimana.va ...