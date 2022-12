(Di martedì 13 dicembre 2022) È stato ufficializzato questa mattina dalla Wandail programma della prossima edizione delPietro Mennea in calendario per venerdì 2 giugno. Saranno quindici le, 8 al femminile e 7 al maschile, tra cui spiccano soprattutto i 100 metri uomini e il salto in alto uomini. Oltre a queste ci saranno: 200, 5000, 110hs, triplo e peso maschili insieme ai 100, 400, 1500, 3000 siepi, 400hs, asta, lungo, disco femminili. Le “Disciplines” assegneranno punti per qualificarsi alle finali di Eugene (16-17 settembre). SportFace.

L'evento italiano, terza data del principale circuito mondiale e primo appuntamento europeo dopo Doha (5 maggio) e Rabat (28 maggio), avrà le seguenti 'Disciplines' che assegneranno punti per ...Annunciate le date per la prossima stagione in chiaveLeague, il massimo circuito dell'internazionale. Saranno quindici gli appuntamenti, che andranno a toccare ben quattro continenti. Ovviamente coinvolta anche l'Italia: c'è l'ormai ... Atletica, Diamond League: le specialità del Golden Gala 2023 Il 2 giugno l'evento lontano dall'Olimpico, dove ci sono lavori in corso. Presto la nuova sede Quindici specialità, di cui 8 al femminile e 7 al maschile. In primo piano soprattutto i 100 metri uomini ...