Atalanta | battuta 2-1 il Real Calepina In gol German Denis

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’ha battuto in amichevole ildell’ex. Al Centro Bortolotti, gli orobici si sono imposti per 2-1. Nel primo tempo è arrivata la doppietta di Duvan Zapata, a segno all’11’ e al 22?. Poi è arrivato il gol dell’ex dell’attaccante argentino, 41enne, protagonista con la maglia dell’dal 2011 al 2016. L’ha annunciato il gol del Tanque con la scritta: “Gol di, sì quel”. Sono tre i gol in Serie D in questa stagione per. SportFace.

