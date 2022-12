Asili nido | il Ministero precisa | “Il ritardo è del vecchio governo Le misure di Valditara per recuperare”

(Di martedì 13 dicembre 2022) In seguito al pronunciamento della Corte dei Conti in merito alle criticità sui tempi di realizzazione degli obiettivi nel Piano PNRR pere scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, ildell’Istruzione e del Meritoin una nota. L'articolo .

VITERBO - Dieci milioni per l'erogazione di Buoni Servizio finalizzati al pagamento delle rette degli, che si trovano nel Lazio, per il periodo che va dal 01/09/2022 al 31/07/2023 (anno educativo 2022 - 2023). 'Tagliare i costi delle rette deglinidi: questo l'obiettivo del bando ...Potrebbero aderire, università e, più in generale, tutta la didattica. La protesta durerà per tutta la giornata di venerdì 16. Servizi dell'Inps, anche, sono a rischio. 'In relazione all'...Il ritardo sui tempi di realizzazione degli obiettivi nel Piano PNRR per asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia "è maturato con riferimento a un cronopro ...Asili nido, edilizia scolastica, riduzione dei divari educativi: sono tre degli ambiti sui quali il Pnrr interviene con finanziamenti cospicui. A che punto siamo, e cosa dobbiamo aspettarci Se ne par ...