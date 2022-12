Ascolti tv | torna a vincere il GF VIP 7 Basta il 22 % per battere Rai 1 che resta indietro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nuova sfida al lunedì sera tra Rai 1 e Canale 5: chi ha vinto nella serata del 12 dicembre 2022? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel relativi alla prima serata di ieri. I numeri parlano chiaro: Rai 1 con un palinsesto improvvisato, in attesa che i mondiali finiscano, non riesce a fare grandi numeri. E al lunedì sera, che generalmente è una di quelle serate in cui Rai 1 vince facile contro Canale 5, questa volta, Alfonso Signorini e i suoi vipponi, hanno la meglio! Con 2,8 milioni e il 22,8% di share la puntata di ieri del Grande Fratello VIP 7 si piazza sul gradino più alto del podio. Non era una missione troppo complicata. Perre a fare sul serio, per sfide veritiere, dovremo attendere il mese di gennaio, dopo le feste di Natale, quando realmente, avremo dei faccia a faccia con palinsesti definitivi e pubblico fidelizzato. In ogni caso, la vittoria del 12 ...