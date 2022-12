Ascolti tv | Grande Fratello Vip vince il prime time

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – ‘Vip’, in onda ieri sera su Canale 5, ha vinto ilcon 2.854.000 telespettatori e uno share del 22,78. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film ‘Il Campione’ che ha totalizzato 2.365.000 telespettatori e uno share del 13,22%. Terzo posto per ‘Report’ che su Rai3 è stato seguito da 1.665.000 telespettatori pari all’8,99% di share. Fuori dal podio Rai2 con la serie ‘Delitti in Paradiso’ ha interessato 1.240.000 telespettatori (share del 6,49%) mentre su Italia1 il film ‘Renegades: Commando d’assalto’ è stato seguito da 1.191.000 telespettatori (share del 6,39%). Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha ottenuto 855.000 telespettatori e uno share del 5,8% mentre Tv8 con ‘Gomorra – La serie’ ne ha conquistati 502.000 (share del 2,42%). Chiudono glidel ...

Tv, i Mondiali non hanno fatto bene ad Amadeus, battuto da Greggio e Iacchetti La confessione In un'intervista a Fanpage, Toscano ha svelato dei retroscena: 'Non è un flirt', spiega ...12 dicembre 2022 in Prima Serata su Canale 5 - dalle 21.52 all'1.24 -Fratello Vip 7 2.854.000 spettatori pari al 22.8% di share (GF Vip Night: 1.261.000 - 32.8%). Su Rai1 il film Il ...Ascolti Tv ieri, lunedì 12 dicembre 2022: quanti spettatori per il Grande Fratello Vip 7. Battuta la concorrenza. I dati Auditel dei programmi più visti.(Adnkronos) – ‘Grande Fratello Vip’, in onda ieri sera su Canale 5, ha vinto il prime time con 2.854.000 telespettatori e uno share del 22,78. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film ‘Il Campio ...