Ascolti TV 12 dicembre 2022 | male Soliti Ignoti | L' Eredità torna a brindare

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 13 dicembre 2022) Non poteva che iniziare col botto questa nuova settimana dicembrina, a livello televisivo. Tra il colpo di scena del Grande Fratello Vip e la maxi vincita incassata a L', il pubblico spettatore non si è annoiato e a gioirne maggiormente sono stati glitv. Nell'Access c'è stato spazio per Amadeus che, mondiali permettendo, di tanto in tanto si riaffaccia sul primo canale giocando insieme alla sua coppia di concorrenti. Ma il game show del momento è senza ombra di dubbio L'. Dopo un periodo negativo, ecco che si èti aalla grande per la vittoria conquistata dalla nuova concorrente.TV ieri 12Prime Time, il GF VIP vince: Charlie Gnocchi eliminato ma... La prima serata di ieri 12ha visto ...