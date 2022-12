Ascolti 12 dicembre | quanto ha fatto la 22esima puntata del Grande Fratello Vip

(Di martedì 13 dicembre 2022) Parliamo di. Ladella settima edizione delVip, andata in onda ieri 12, si è conclusa con una nuova nomination. Al televoto sono finiti: Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello. La nomination non è eliminatoria. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Attilio, Daniele, Edoardo e Sarah. #GFVIP pic.twitter.com/oX74GaIrcc —(@) December 13, 2022 Ladel GF Vip ha totalizzato 4.050.000 spettatori pari al 19,13% di share. Mentre su Rai Uno il film Il Campione ha registrato 2.365.000 telespettatori pari al 13,22% di share. Vi ricordo che la prossima ...

