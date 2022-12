Arsenal-Milan | lampi di Adli | Tonali in forma Tatarusanu disastroso | male Rebic

(Di martedì 13 dicembre 2022) Al-Maktoum Stadium di Dubai è andata in scena la prima amichevole delcontro l'capolista della Premier League. Vince...

, Tatarusanu da horror ., rimonta a metà per i rossoneri ., Tatarusanu e Rebic nel mirino dei tifosi ., i tifosi chiedono spiegazioni a ...(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu (46' Thiaw), Gabbia, Tomori, Pobega (46' El Hilali); ... Pioli(4 - 2 - 3 - 1): Hein; White (46' Cedric), Gabriel, Holding, Tierney (82' Sousa); Lokonga (...CKo per il Milan nella sua prima amichevole nel ritiro negli Emirati Arabi. I rossoneri di Stefano Pioli sono stati sconfitti per 2-1 dall'Arsenal ...Cedric va dal dischetto: gol, 1-0. - Si va ai rigori. Inizia l'Arsenal. Buona partita dei rossoneri, che nell'arco dei novanta minuti ha vissuto principalmente di fiammate.