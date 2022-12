Argentina | le ultime su Di Maria e De Paul

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Grande appuntamento oggi alle 20 con la semifinale in programma tra Croazia e. La squadra di Scaloni arriva all’appuntamento in grande spolvero e con la rosa al completo. Il Ct ha pienamente recuperato Die Deche non erano al meglio. L’annuncio è arrivato direttamente dal commissario tecnico nella conferenza stampa della vigilia. “Ci aspettiamo una partita difficile. Abbiamo analizzato molto la Croazia, hanno grandissimi giocatori e hanno reso la vita difficili a grandi squadre. L’Olanda? Il calcio è questo, sappiamo vincere e sappiamo perdere. Finisce tutto quando l’arbitro fischia la fine, dobbiamo essere orgogliosi. Come stanno Die De? Oggi avremmo una panoramica più chiara su come stanno, però sono disponibili e in condizione di giocare. Messi? ...

L'sul piano tecnico ha qualcosa in più e soprattutto ha a disposizione Messi, ma la Croazia in addirittura otto dellenove partite giocate nella fase a eliminazione diretta di ...Come guardare- Croazia in televisione La partita- Croazia potrà essere vista su Rai 1 alle ore 20 . Ormai siamo giunti allequattro partite trasmesse sui canali Rai di ...Stasera alle ore 20:00 la prima semifinale del Mondiale in Qatar, arbitra Orsato. Tite lascia la Seleçao, Carletto per il futuro Ufficiale: la Ferrari ha il suo nuovo team principal ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...