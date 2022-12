Argentina in finale | Messi-Alvarez piegano 3-0 la Croazia

(Di martedì 13 dicembre 2022) LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Nella prima delle due semifinali mondiali trionfa l', che supera per 3-0 laguadagnando così la qualificazione alla finalissima a 8 anni di distanza dall'ultima volta. Gli uomini di Scaloni vengono trascinati da, che firmano le tre reti che decidono la sfida. L'inizio del match è interlocutorio, con le due squadre che si studiano. Il primo squillo lo firma Fernandez e arriva al 25?, quando Livakovic si distende e para in tuffo la conclusione dalla lunga distanza del centrocampista. Al 32?, la difesa croata si fa trovare stranamente aperta eviene prima lanciato a rete nello spazio e poi atterrato in uscita da Livakovic. L'arbitro assegna giustamente il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta, che trasforma ...

Brasile 2014,- Olanda 0 - 0 (4 - 2 dopo i calci di rigore) 24 anni ancora per rivedere l'inal Mondiale. A San Paolo l'Olanda non riesce a ripetere l'impresa di 4 anni ......00 algiris - Bayern 20:30 Valencia - Barcelona Visualizza Euroleague Leggi anche I portieri protagonisti inattesi del Mondiale: le loro mani sulla Coppa Messi più Alvarez, l'vola in: ...LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Nella prima delle due semifinali mondiali trionfa l’Argentina, che supera per 3-0 la Croazia guadagnando così la qualificazione alla finalissima a 8 anni di distanza dall’ ...[themoneytizer id=”99064-6] Termina la prima semifinale dei Mondiali in Qatar, con l’Argentina che stacca il pass per la finale. Una vittoria schiacciante quella della Selección contro la Croazia per ...