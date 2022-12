Argentina in finale | Messi-Alvarez piegano 3-0 la Croazia

(Di martedì 13 dicembre 2022) LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Nella prima delle due semifinali mondiali trionfa l’, che supera per 3-0 laguadagnando così la qualificazione alla finalissima a 8 anni di distanza dall’ultima volta. Gli uomini di Scaloni vengono trascinati da, che firmano le tre reti che decidono la sfida. L’inizio del match è interlocutorio, con le due squadre che si studiano. Il primo squillo lo firma Fernandez e arriva al 25?, quando Livakovic si distende e para in tuffo la conclusione dalla lunga distanza del centrocampista. Al 32?, la difesa croata si fa trovare stranamente aperta eviene prima lanciato a rete nello spazio e poi atterrato in uscita da Livakovic. L’arbitro assegna giustamente il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta, che ...

Leo può rifarsi dopo lapersa nel 2014.22.01 Strabiliante Lionel Messi, decisivo Julian Alvarez, grande prestazione dell'; la Croazia deve accontentarsi di competere per laper il terzo posto in programma sabato. 21.58 Trascinata da Lionel Messi, l'merita, domina in campo ai danni di una ...Doha, 13 dic. (Adnkronos) - L'Argentina batte la Croazia nella prima semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 e si qualifica per la finale, dove affronterà domenica la vincente di Francia-Marocco, la ...La Pulce segna un rigore e fa un favoloso assist, l’attaccante che ha rubato il posto a Lautaro Martinez fa doppietta. Modric e compagni alzano bandiera bianca ...