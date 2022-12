Argentina-Croazia oggi in tv | semifinale Mondiali calcio 2022 | orario | canale | probabili formazioni | programma | streaming

(Di martedì 13 dicembre 2022): aididi Qatarsi assegna il primo posto verso la finalissima di domenica 18 dicembre. Chi la spunterà: i sudamericani guidati da Leo Messi o i vicecampioni del mondo del capitano Luka Modric? Di certo sarà una partita intensa e caratteriale, all’interno della quale saranno attese grande giocate ma anche momenti di altissima tensione. Andiamo a ricapitolare quale sarà l’diildel match e le possibilità di seguirlo in tv e in; senza dimenticare che la partitasarà seguibile anche con la Diretta LIVE scritta di OA Sport....

Buone notizie per il ct Scaloni e per tutta l': Angel Di Maria è recuperato al 100% e potrà partire titolare nel match con la, la sfida che varrà l'accesso alla finale del Mondiale. Dopo aver schierato il 3 - 5 - 2, il tecnico ...Daniele Orsato e il messicano Cesar Ramos invece, dirigeranno rispettivamente le due semifinalie Francia - Marocco. POLEMICHE A NON FINIRE - La conferma di Sampaio, che si ...Il Mondiale di Qatar 2022 alza il sipario sulle semifinali: la prima delle due in programma è Argentina - Croazia. Scaloni recupera Di Maria e sceglie di tornare al 4-3-3 ...La nostra analisi della seconda semifinale di Qatar 2022, che vedrà coinvolte Francia e Marocco e avrà luogo mercoledì 14 dicembre.