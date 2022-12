Argentina-Croazia | Messi contro Modric VIDEO

... al Monaco, oppure aprire una trattativa con la Dinamo Zagabria per Livakovic , quattro rigori parati con laper raggiungere la semifinale di stasera con l'. Il Bayern si è informato ...si sfidano in semifinale al Mondiale in Qatar : Messi contro Modric per una posto nella finalissima. Ai quarti, la nazionale di Scaloni ha battuto ai rigori l'Olanda mentre la ...Argentina e Croazia si sfidano in semifinale al Mondiale in Qatar: Messi contro Modric per una posto nella finalissima. Ai quarti, la nazionale di Scaloni ha battuto ai rigori l'Olanda mentre la selez ...Si giocherà domani la prima semifinale del Mondiale 2022 che si sta tenendo in Qatar. Alle ore 20.00 italiane l'Argentina, dopo aver eliminato l'Olanda, se la vedrà ...