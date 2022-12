Argentina-Croazia | Messi | “Chiesta fiducia ai nostri tifosi Godiamoci la finale”

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Abbiamo chiesto alle persone di fidarsi di noi perché il nostro gruppo è pazzo. Ce l’abbiamo fatta. Giocheremo di nuovo unamondiale. Giocheremo un’altramondiale e dobbiamo godercela. Sapevamo di non essere i candidati principali per arrivare in fondo, ma non volevamo regalare nulla a nessuno”. Queste le parole di Lionelriportate dal Clarin al termine della vittoria dell’contro laper 3-0.che affronterà inla vincente della sfida tra Marocco e Francia. SportFace.

La Croazia ha giocato meglio con la palla, l'ha giocato meglio senza e ha vinto con pieno merito. La prima e unica occasione di Modric e compagni è arrivata dopo un'ora con una mezza ... Dalic 5: la sua Croazia all'inizio irretisce l'Argentina con il possesso palla e la qualità del centrocampo, poi si sfalda inspiegabilmente. Non riesce il miracolo della doppia finale Mondiale, ma il ... LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Nella prima delle due semifinali mondiali trionfa l'Argentina, che supera per 3-0 la Croazia guadagnando così la qualificazione alla finalissima a 8 anni di distanza dall'ultima. Termina la prima semifinale dei Mondiali in Qatar, con l'Argentina che stacca il pass per la finale. Una vittoria schiacciante quella della Selección contro la Croazia.