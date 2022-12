Argentina-Croazia | i tre duelli che decideranno il match

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una semifinale tutta da vivere, quella che, al Lusail Iconic Stadium, opporrà l'di Lionel Messi alladi Luka Modric. In campo, in una sfida ad alta tensione, ci sarà un ricchissimo tasso tecnico, con una gara...

... Stati Uniti, Germania, Repubblica Ceca Gruppo D (a Sydney): Spagna, Australia, Gran Bretagna Gruppo E (a Brisbane): Italia, Brasile, Norvegia Gruppo F (a Perth): Francia,... dall'inizio o a gara in corso, è atteso in campo per la super sfida che vale la finale del Mondiale e alle 20 - ora italiana - inizierà la partita che regalerà a una trala ...Tutto pronto: oggi al Lusail Stadium tra Argentina e Croazia si determina la prima delle due finaliste di questo Mondiale di Qatar 2022 ...La modella croata ha escogitato un modo piuttosto doloroso per prevedere chi andrà in finale tra le due nazionali ...