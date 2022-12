Argentina-Croazia | gol di Messi | la reazione di Adani – VIDEO

(Di martedì 13 dicembre 2022) Leo Mesi ha portato l’in vantaggio contro la, il numero dieci sudamericano ha segnato su rigore.mette la firma sulla semifinale dei Mondiali in Qatar tra. I sudamericani hanno sbloccato la partita grazie ad un rigore concesso dall’arbitro Orsato per fallo netto di Livakovic su Alvarez. Dal dischetto non ha sbagliatoche ha insaccato un tiro forte e preciso. Ma l’ha anche raddoppiato in ripartenza, grazie ad una galoppata di Julian Alvarez, attaccante del Manchester City sognato anche dal Napoli, che ha vinto un paio di rimpalli prima di poter calciare liberamente in porta. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

LUSAIL (QATAR) - Uscirà la prima finalista dei Mondiali in Qatar la sfida train programma oggi (martedì 13 dicembre, ore 20 italiane) all' Iconic Stadium di Losail . Dopo la 'battaglia' contro l'Olanda la 'Seleccion' di Messi cercherà di fare meglio del ...Prima semifinale di Qatar 2022,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it. L'attesa è finita. Dopo due giorni di astinenza, il Mondiale torna a prendersi gli onori della cronaca, con la prima semifinale di