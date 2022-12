Argentina - Croazia è anche Messi contro Modric | la prima semifinale nel segno dei Diez

(Di martedì 13 dicembre 2022) Magari ci sbaglieremo, ma abbiamo un presentimento: non ci saranno molti gol in queste semifinali dei Mondiali. Assisteremo probabilmente a partite tatticamente molto "difficili" e del resto delle quattro...

...dell'assenza di giocatori neri ne La Selecciòn, ora è il turno di Fanpage, il quale infiamma le proprie pagine con la polemica sul coro cantato dalla nazionale di calcio dellaper ...Semifinali per metà inedite a Qatar 2022: niente Brasile, Spagna, Inghilterra o Portogallo, ma bensìe Marocco contro le favoritee Francia. Il Marocco è la grande sorpresa di questo Mondiale e raggiunge la TOP 4 dopo aver eliminato Belgio ai gironi, Spagna agli ottavi e Portogallo ...Zlatko Dalic si affiderà nuovamente alla strategia vincente adottata nella fase a gironi in Russia quattro anni fa.Argentina-Croazia, prima semifinale dei mondiali di calcio in Qatar: ecco come e dove vedere la partita in diretta streaming gratis.