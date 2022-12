Antonella Fiordelisi e l' accusa choc su Oriana Marzoli | “È una gatta morta!”

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 13 dicembre 2022) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata ricca di ingressi, tensioni ed emozioni. Già durante la direttaed Edoardo Donnamaria hanno avuto una pesante discussione, con la ragazza che si è mostrata gelosa e risentita delle attenzioni del suo uomo per. L'ex schermitrice gli ha detto di non scherzare e stare così vicino a, dato che è unamorta che ci prova con tutti gli uomini della Casa. Poi già in confessionale ha detto ad Alfonso Signorini e al pubblico che per dispetto farà così con Antonino Spinalbese o meglio ancora con Luca Onestini. Edoardo, una volta venuto a conoscenza di questa frase, è andato su tutte le furie.ed Edoardo Donnamaria ai ferri corti: i due non ...