Anna Pettinelli guarda il GF Vip e sbotta | “Che schifo! Mai così in 20 anni di GF”

Leggi su biccy

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le gesta della Marini e della Prati al GF Vip 1, l’energia caotica del GF Vip 2, le catfight delle Selassié al GF Vip 6,ha sempre commentato su Twitter quello che è successo nella casa di Cinecittà. La presentatrice due settimane fa ha dato del narcisista patologico ad Antonino Spinalbese e ieri sera se l’è presa con Attilio Romita. L’ex prof di Amici ha duramente criticato il volto storico del TG 1 per quello che ha fatto con Sarah Altobello.ha addirittura detto che secondo lei il giornalista è il peggior concorrente di tutte le edizioni del Grande Fratello (adesso non esageriamo).: i due tweet contro Attilio. “Ma cheAttilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito dal Grande ...