Andrea Stella è il nuovo Team principal di McLaren

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 dicembre 2022)è il’ della Scuderiain Formula 1. Sostituisces Seidl. “è un membro del nostrodi grande talento, esperienza e rispetto, con una solida esperienza di leadership e successi in Formula 1. Il suo passaggio a questo ruolo è un ottimo esempio della forza profonda che abbiamo nel nostro, e io sono entusiasta di lavorare più a stretto contatto con lui con l’obiettivo comune di scalare la griglia e vincere le gare” ha commentato il ceo diRacing, Zak Brown. Laureato in Ingegneria Aerospaziale e con un dottorato di ricerca in ingegneria meccanica,è membro del...