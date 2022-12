Andrea Stella | chi è il nuovo team principal della McLaren

Con Fernando Alonso avevano preso l'abitudine di parlarsi in italiano, anche durante i GP. Non si è mai capito se si era trattata di un'idea del pilota oppure di, ma di sicuro era una strategia efficace: nessuno all'inizio li capiva, i loro messaggi, tanto che qualche team rivale iniziò a sondare la possibilità di mettere qualcuno che parlasse l'...è il nuovo 'team principal' della Scuderia McLaren in Formula 1. Sostituisce Andreas Seidl. "è un membro del nostro team di grande talento, esperienza e rispetto, con una solida ...Rivoluzione a Woking: saluta Seidl, accostato ad Audi, in entrata in Formula 1 nel 2026. Al suo posto Andrea Stella, ex ingegnere di Alonso ...Grandi manovre in Formula 1. Ma non è il mercato piloti, ampiamente già chiuso, a destare interesse, bensì quello dei team principal. Dopo, finalmente, l'annuncio Ferrari ...