Ancora un lutto durante il Mondiale | deceduto un terzo giornalista

(Di martedì 13 dicembre 2022) Mondiali, ennesima brutta notizia in arrivo dal Qatar: èun altro, le vittime sono tre. I Mondiali in Qatar proseguono nonostante le numerose polemiche delle ultime settimane. In realtà, i commenti negativi contro la Coppa del Mondo qatariota, la prima disputata in inverno, sono iniziati ben prima. Calciatori, ex calciatori e personaggi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Corriere della Sera

nel mondo del ciclismo. E' morto all'età di 50 anni l'ex ciclista francese Walter Beneteau. ...2001 è stato trovato cadavere in una stanza d'albergo a Bali (Indonesia) in circostanze non...... che potrebbero tenersi mercoledì, come annuncia il sindaco Pasquale Regina, "sarà proclamato... Intanto ad Alessandria sonogravi le condizioni di Vincenzo Parisi, 21 anni, ricoverato all'... Cher in lutto, addio all’adorata mamma Georgia Holt: aveva 96 anni A dare l’annuncio è stata la stessa 76enne cantante con un semplice post su Twitter. All’inizio di settembre la donna - che aveva un passato come cantautrice e modella - si era ammalata di polmonite, ...Gerry Scotti ha comunicato come una persona a lui molto cara sia deceduta. Al cordoglio si è unita Barbara D'Urso che aveva lavorato con lui.