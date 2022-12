Ancelotti | tutti i retroscena dell' offerta del Brasile

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ha vinto tutto Carletto. Anzi no: gli manca solo un trofeo, il Mondiale. Ma l'occasione per riempire questa casella ancora vuota potrebbe arrivare molto presto e con la nazionale più ...

Ma intanto sogna a occhi aperti, il Brasile: 23 titoli in 27 anni di carriera in panchina (ai quali vanno aggiunti i successi ottenuti come giocatore) è il palmares di, capace di ...Il contratto triennale firmato con i Blancos dascadrebbe nel 2024. Ronaldo: "Neymar ... Sono qui per ringraziarti pubblicamente di tutto , digli insegnamenti che ci hai dato... e sono ...L’allenatore del Real ha aperto alla trattativa ma solo dal 2024 Ronaldo lo esalta: "È il migliore" Ha vinto tutto Carletto Ancelotti. Anzi no: gli manca solo un trofeo, il Mondiale. Ma l'occasione pe ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...