'Ancelotti in corsa per la panchina del Brasile'

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 dicembre 2022) Lapiù prestigiosa del mondo è in cerca di un padrone dopo l’addio di Tite. Sono tante le indiscrezioni che si stanno succedendo e una di queste vorrebbe anche Carloinper il ruolo di ct dei verdeoro oltre a Mourinho e Guardiola. : SUGGESTIONE O REALTÀ? L’ idea sta stuzzicando non poco la Federcalcio brasiliana affascinata dalla prospettiva di affidare la Nazionale ad un tecnico straniero e per di più vincente come. Quest’ultimo è però ancora sotto contratto con il Real Madrid fino al 2024, ma non ha comunque chiuso la porta, anche perché desideroso di allenare una Nazionale per la prima volta nella sua carriera. Ecco che troverebbe riscontro le voci di colloqui molto fitti tra le parti, a condizione però che l’insediamento del tecnico italiano in...