Alfonso Signorini beccato nel fuori onda | Dopo il siparietto | cala il gelo in diretta VIDEO

Leggi su specialmag

(Di martedì 13 dicembre 2022)è nuovamente nella bufera: la palese anomalia nelfomenta l’indignazione del web. Il conduttoreregge saldamente il timone del reality per antonomasia, affrontando costantemente le bizze e i contrasti tra i concorrenti del cast.(fonte youtube)Durante l’ultimo prime time del programma, il rodato giornalista ha riservato al pubblico diversi colpi di scena. In primis, la lettera riservata ad Attilio Romita dalla fidanzata Mimma Fusco. La storica compagna dell’ex mezzobusto RAI non ha digerito il flirt di quest’ultimo con Sarah Altobello, e il rapporto naviga attualmente in acque alquanto burrascose. In secondo luogo,ha agevolato ...