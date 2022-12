Albero Rosso | convention all’Hotel Gli Dei | Promuovere la cultura della donazione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 dicembre 2022) Quando, nel pieno dell’emergenza Covid, dall’Ospedale Cardarelli di Napoli partì un appello accorato (“I reparti sono in affanno, serve sangue”), 50 volontari dell’Associazionesi presentarono in una sola mattinata per donare il sangue. L’associazione “L’”, oggi presieduta dall’avvocato Michele Curto, nasce a Napoli il 28 Giugno 1997 grazie ad un gruppo di donatori volontari; negli anni vengono apportate alcune modifiche, cambia l’assetto interno grazie anche all’adesione di nuovi soci, viene creato il logo che accompagna il nome “L’” e, a partire dal 4 dicembre 2000, viene sottoscritta la Convenzione a norma di legge, tuttora in vigore, con l’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli. “Fin dalla sua costituzione – viene spiegato -, l’Associazione ha ...