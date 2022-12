Aereo militare italiano precipitato in mare al largo di Trapani | Eurofighter cercato dagli elicotteri del Sar

Gli elicotteri del Sar sono alla ricerca di undell'Aeronauticadi stanza nell'aeroporto di Trapani Birgi che stava facendo rientro alla base, il jet risulta disperso. Lo confermano fonti dello scalo civile aggiungendo che nella ...Gli elicotteri del Sar sono alla ricerca di un Eurofighter dell'Aeronauticadi stanza nell'aeroporto di Trapani Birgi che stava facendo rientro alla base: il jet ... L'è precipitato in ...Precipita aereo nei pressi dell'aeroporto di Trapani-Birgi: si cercano i resti. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile ...L'aereo è precipitato in località Locogrande, a pochi chilometri a Nord di Marsala: è in questa zona del litorale che si stanno concentrando le ricerche dei piloti ...