Adani | «Messi riporta Maradona su un campo da calcio | dribbla anche i cammelli»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Al terzo gol dell’Argentina, nato da una meravigliosa azione personale disulla linea dell’out, con finta, controfinta e passaggio arretrato ad Alvarez che segna la doppietta personale, Lelenon si tiene più. Ecco il testuale con Stefano Bizzotto che non riesce ad arginarlo: Incredibile, alzatevi in piedi, la dinamica delè l’impensato, è il football. Solo nel genio dic’è una giocata così, chein undatuttidel deserto e dà la palla a Julian Alvarez, questo sta facendoSlalomeggia lungo la linea laterale. Non lo prendono mai. Non lo vedono mai. Arresto, ripartenza, non c’è spazio, lo genera. Lo ...

... 2022: "Dribbla i cammelli,riporta Maradona su un campo di calcio" pic.twitter.com/dQU7XBdXRA Salva (@saIva___) December 13, 2022 #: "#riporta #Maradona dentro un campo da ...Pochi minuti prima, dopo il rigore trasformato dallo stessoha anche risposto indirettamente a tutti coloro che criticano lo stile di telecronaca troppo 'esaltato': 'Dovremmo contenerci ..."Elargisce a tutti quanti, anche a chi non sa amare, aprite il cuore e ringraziate che Messi sta giocando ancora per tutti quanti".Daniele Adani, spalla tecnica di Stefano Bizzotto a Qatar 2022 per la Rai, ha risposto in diretta tv ai critici che, ormai dall'inizio di Qatar 2022, lo hanno più volte 'beccato' per il tono del suo c ...