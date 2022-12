Acp Italia | i napoletani Tagliaferri e Iovino portano l’acqua nei villaggi ivoriani

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 dicembre 2022) “E’ un sogno che si realizza”. Così Giovanni, napoletano, direttore per l’dell’associazione internazionale Azione per il Contrasto alla Povertà, che a Dimbroko, in un Centro di accoglienza e ricovero per famiglie in difficoltà dell’entroterra della Costa D’Avorio, ha inaugurato un pozzo costruito da Acpche darà acqua potabile a centinaia di bambini, donne e uomini prima costretti a percorrere non meno di 14 chilometri al giorno, a piedi e sotto il sole, per procurarsene qualche bidone per poter bere e cucinare. “Ora – spiega– possono averla a pochi passi dalle capanne ed possono finalmente iniziare ad allevare animali e coltivare la terra. Credo sia un fatto significativo, una cosa importante, che testimonia il vero senso del Cristianesimo, amore per chi ha meno di noi, chi ha ...