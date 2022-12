“A Scuola di Acqua | Sete di Futuro” | torna il progetto educativo

(Di martedì 13 dicembre 2022)nelle scuole primarie l’iniziativa realizzata da Sanpellegrino ettiva Onlus che lo scorso anno scolastico ha coinvolto quasi 800 bambini in 16 regioni italiane MILANO –“Adidi”, il nuovopromosso da Sanpellegrino conttiva Onlus per sviluppare la conoscenza dei temi legati all’idratazione e ai comportamenti sostenibili che nel corso del 2022 ha coinvolto quasi 800 bambini tra i 6 e gli 11 anni in sedici regioni italiane. La nuova edizione riparte dall’, un tesoro che circola e appartiene a tutti, e arriva altrattando il tema della lotta al cambiamento climatico. Dai dati dalla survey “I Diari dell’” ...

FrosinoneToday

... rapper/professore riconducibile a quella che viene definita ladella "letteraturap" o rap ...Arakno 2100 Io non sono io Ignoranze funebri Rime (Gara tra 507 parole) Fantasia Tufello L'del ...... ma anche di avere con sé bottigliette d'con le quali poter pulire immediatamente l'eventuale ... Gli studenti della sezione chimica dell'ITIS hanno partecipato ad un progetto di alternanza... Scuola, manca l'acqua: alunni a casa La Gori S.p.A. ha indetto un bando di gara per ridurre gli sprechi di acqua nella rete di distribuzione. La società si occupa, infatti, di reperire le risorse idriche dalle varie fonti (come sorgenti, ...Centinaia di abbonamenti in fumo, alcuni sottoscritti addirittura appena un mese fa. Famiglie che molto probabilmente non rivedranno più i loro soldi e bambini che, a ...